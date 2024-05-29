14 человек задержали в Турции по подозрению в причастности к международной терструктуре

Подразделением по расследованию преступлений, связанных с терроризмом и организованной преступностью Генеральной прокуратуры Турции сразу в нескольких провинциях страны задержаны люди, связанные с террористической организацией ИГ (запрещена на территории Казахстана – прим. ред.). Об этом передает корреспондент агентства Kazinform.

В ходе проведенных мероприятий в Стамбуле и Балыкесире были задержаны 14 человек, работавших в различных мечетях и медресе, связанных с террористической организацией ИГ (запрещена на территории Казахстана – прим. ред.).

Отмечается, что задержанные лица занимались вербовкой и переправкой людей в те страны, где террористическая организация активно функционирует.

Путем пропаганды в социальных сетях и организации помощи нуждающимся семьям задержанные вовлекали простых граждан в незаконную деятельность, связанную с терорганизацией.

После вынесения прокуратурой городов постановления о задержании 17-ти подозреваемых правоохранительными органами задержаны 14 человек. Работа по поимке троих лиц продолжается.