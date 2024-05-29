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    20:51, 28 Май 2024 | GMT +6

    14 человек задержали в Турции по подозрению в причастности к международной терструктуре

    полиция Турция
    Фото: aa.com.tr

    Подразделением по расследованию преступлений, связанных с терроризмом и организованной преступностью Генеральной прокуратуры Турции сразу в нескольких провинциях страны задержаны люди, связанные с террористической организацией ИГ (запрещена на территории Казахстана – прим. ред.). Об этом передает корреспондент агентства Kazinform.

    В ходе проведенных мероприятий в Стамбуле и Балыкесире были задержаны 14 человек, работавших в различных мечетях и медресе, связанных с террористической организацией ИГ (запрещена на территории Казахстана – прим. ред.).

    Отмечается, что задержанные лица занимались вербовкой и переправкой людей в те страны, где террористическая организация активно функционирует.

    Путем пропаганды в социальных сетях и организации помощи нуждающимся семьям задержанные вовлекали простых граждан в незаконную деятельность, связанную с терорганизацией.

    После вынесения прокуратурой городов постановления о задержании 17-ти подозреваемых правоохранительными органами задержаны 14 человек. Работа по поимке троих лиц продолжается.

    Теги:
    Турция Терроризм Мировые новости
    Акжигит Чукубаев
    Автор
    Акжигит Чукубаев
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