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14 человек выздоровели от коронавируса в Жамбылской области
14 Июня 2020 21:56
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 14 человек выздоровели от коронавирусной инфекции в Жамбылской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
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Итого выздоровевших в Казахстане - 9188:
г. Нур-Султан – 1981
г. Алматы – 2056
г. Шымкент – 478
Акмолинская область – 154
Актюбинская область – 271
Алматинская область – 328
Атырауская область – 961
Восточно-Казахстанская область – 107
Жамбылская область – 313
Западно-Казахстанская область – 548
Карагандинская область – 663
Костанайская область – 182
Кызылординская область – 391
Мангистауская область – 246
Павлодарская область – 186
Северо-Казахстанская область – 49
Туркестанская область – 274
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