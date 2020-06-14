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14 человек выздоровели от коронавируса в Жамбылской области

14 Июня 2020 21:56
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14 человек выздоровели от коронавируса в Жамбылской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 14 человек выздоровели от коронавирусной инфекции в Жамбылской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

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Итого выздоровевших в Казахстане - 9188:

г. Нур-Султан – 1981

г. Алматы – 2056

г. Шымкент – 478

Акмолинская область – 154

Актюбинская область – 271

Алматинская область – 328

Атырауская область – 961

Восточно-Казахстанская область – 107

Жамбылская область – 313

Западно-Казахстанская область – 548

Карагандинская область – 663

Костанайская область – 182

Кызылординская область – 391

Мангистауская область – 246

Павлодарская область – 186

Северо-Казахстанская область – 49

Туркестанская область – 274



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#Жамбылская область   #Коронавирус   #Коронавирус в РК  
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