14 человек выздоровели от коронавируса в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау от коронавируса вылечились еще 14 человек - 12 мужчин и 2 женщины, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Атырауской области.

«Контрольный тест 14 человек на наличие коронавируса показал отрицательный результат. Состояние выздоровевших пациентов, переболевших коронавирусной инфекцией, удовлетворительное. Таким образом, число выздоровевших от коронавируса в Атырауской области достигло 834 человек»,- рассказали в пресс-службе.