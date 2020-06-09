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14 человек выздоровели от коронавируса в Атырауской области

9 Июня 2020 18:34
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14 человек выздоровели от коронавируса в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау от коронавируса вылечились еще 14 человек - 12 мужчин и 2 женщины, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Атырауской области.

«Контрольный тест 14 человек на наличие коронавируса показал отрицательный результат. Состояние выздоровевших пациентов, переболевших коронавирусной инфекцией, удовлетворительное. Таким образом, число выздоровевших от коронавируса в Атырауской области достигло 834 человек»,- рассказали в пресс-службе.


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Ключевые слова: Атырауская область, Коронавирус, Коронавирус в РК,
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Автор:

Виктор Сутягин

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