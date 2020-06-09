Новости
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 21:57
-
-
-
-
-
-
-
-
-
14 человек выздоровели от коронавируса в Атырауской области
9 Июня 2020 18:34
Поделиться:
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау от коронавируса вылечились еще 14 человек - 12 мужчин и 2 женщины, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Атырауской области.
«Контрольный тест 14 человек на наличие коронавируса показал отрицательный результат. Состояние выздоровевших пациентов, переболевших коронавирусной инфекцией, удовлетворительное. Таким образом, число выздоровевших от коронавируса в Атырауской области достигло 834 человек»,- рассказали в пресс-службе.
Ключевые слова: Атырауская область, Коронавирус, Коронавирус в РК,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- Три человека скончались от коронавируса в РК
- Пациентка с коронавирусом рассказала о лечении в инфекционном госпитале Караганды
- На карантин закрыто здание Алматинского областного суда в Талдыкоргане
- Плюс 29: всего выздоровевших от коронавируса в Казахстане 8015
- Пять новых случаев коронавируса выявлено в Кокшетау
- 175 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
954-047
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
Редактор
Махаббат Сыздыкова
954-047