14 человек спасли за сутки на дорогах Казахстана

9 Января 2023, 20:00

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сотрудники МЧС проводят спасательные операции на автодорогах республики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

«8 января на пульт «112» поступило сообщение о том, что на трассе автодороги «Омск-Майкапчагай» в ВКО сломался легковой автомобиль марки «LADA Priora», в результате чего требуется эвакуация людей.

На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники ПЧ-14 села Калбатау на автомобиле КУНГ. Прибыв на место происшествия спасатели эвакуировали 6 человек, из них 3 детей, и доставили их в населенный пункт к родственникам», - сообщили в МЧС.

Спустя 3 часа поступило сообщение о том, что на автодороге «Усть-Каменогорск – Алматы» в ВКО в связи с поломкой легкового автомобиля необходима эвакуация людей.

В кратчайшие сроки на место происшествия на автомобиле КУНГ выехали сотрудники ПЧ-14 села Калбатау. Прибыв на место происшествия, эвакуировали 4 человека, среди них 1 ребенка, и разместили их в пункте обогрева села Калбатау.

К 3 часам дня удалось отбуксировать фуру, застрявшую на участке дороги в Абайской области, на проезжую часть с помощью погрузчика ТОО «СайрамТранс».

Также Абайской области на трассе республиканского значения «Усть-Каменагорск-Алматы» в 40 км от города Аягоза автомобиль марки Камаз съехал с трассы в кювет. Цистерна была пустая, ближайший населенный пункт, село Шынкожа, был в 10 км. Водитель, который отказывался от эвакуации, находился в придорожном кафе «Еркебулан-3».

В дежурную часть РОСО поступило сообщение о том, что в Карасайском районе Алматинской области, в горной местности Кок-лай-сай, в связи с непогодой, в снегу застрял внедорожник, в салоне которого находились 4 человека.

Оперативная группа в количестве 6 спасателей на Камазе и снегоходе-болотоходе эвакуировали людей. Пострадавших доставили до безопасного места, оказав им необходимую помощь.

МЧС РК напоминает водителям о необходимости тщательно проверять исправность автомобиля и следить за информацией о состоянии автодорог. При получении штормовых предупреждений рекомендуется воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов и походов на дальние расстояния, особенно в ночь и при ухудшении погоды, особенно с маленькими детьми.

«Не выезжайте в непогоду в опасные места отдыха! Прежде чем выезжать на природу, необходимо рассчитать свои возможности, ознакомиться с погодными условиями, и обеспечить себя необходимыми вещами при чрезвычайной ситуации. Обязательно иметь с собой пауэрбанк, спички в непромокаемом пакете. Также обязательно сообщите родственникам о месте, в которое вы направляетесь», - предупредили спасатели. Телефоны экстренной службы: 372-15-60 - телефон оперативной дежурной части ГУ «РОСО» МЧС РК или 112.

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