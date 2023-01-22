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14 человек спасли из снежного плена в ВКО

22 Января 2023, 10:10
14 человек спасли из снежного плена в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Вчера вечером в Восточно-Казахстанской области в связи с ограниченной видимостью и метелью был закрыт участок автодороги республиканского значения «Омск-Майкапшагай». Высота снежного покрова составила порядка 50 сантиметров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу нацкомпании «КазАвтоЖол».

«Всю ночь сотрудники «КазАвтоЖола» в усиленном режиме чистили от снега закрытый участок республиканской автотрассы и оказывали помощь водителям, попавшим в трудную ситуацию на дороге. Так, с помощью спецтехники дорожники освободили из снежного плена 6 единиц транспорта, в которых находились 14 человек. Сотрудники «КазАвтоЖола» оказали помощь в отбуксировке и сопровождении машин до ближайших населенных пунктов (в сёла Улкен Каратал и Каратал)», - сообщили в нацкомпании.

С 07:30 утра ограничение движения транспорта на закрытом участке полностью снято, дорожниками обеспечен безопасный проезд.


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