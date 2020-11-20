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14 человек погибли в страшном ДТП в Индии

Автор:  
Серикбол Кошмаганбетов
20 Ноября 2020, 19:23
14 человек погибли в страшном ДТП в Индии

НЬЮ-ДЕЛИ. КАЗИНФОРМ - По меньшей мере 14 человек, включая 6 детей, погибли в северном индийском штате Уттар-Прадеш в результате столкновения автомобиля с грузовиком, сообщает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на газету «Hindustan Times».

Как сообщили официальные лица, авария произошла в городе Пратапгархе, примерно в 170 километрах (105 милях) от столицы штата Лакхнау. Поздно вечером в четверг внедорожник врезался в припаркованный на шоссе Прайаградж - Лакхнау грузовик.

По данным районной полиции, жертвы несчастного случая возвращались после свадьбы в соседней деревне. Из пассажиров, находившихся во внедорожнике, никто не выжил.

«Внедорожник врезался в грузовик, припаркованный на обочине шоссе. Все умершие дети были в возрасте от 7 до 15 лет», - добавили в ведомстве.

По словам местных жителей, внедорожник был сильно поврежден в результате удара, кроме того, полиция столкнулась с трудностями при проведении спасательной операции и из-за темноты.

Главный министр штата Уттар-Прадеш Йоги Адитьянатх, выражая сожаление по поводу инцидента, попросил чиновников оказать возможную помощь пострадавшим.

В заявлении офиса министра говорится, что семья погибших получила компенсацию в размере 200 тысяч индийских рупий (2 700 долларов США).

Согласно статистике британской компании «1st Move International», в 2019 году Индия заняла лидирующее место в мире по количеству смертельных аварий на автомобильных дорогах.


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