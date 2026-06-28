14 человек погибли в результате крушения вертолета в Саудовской Аравии

Вертолет, принадлежащий нефтяной компании Saudi Aramco, потерпел крушение в Саудовской Аравии, в результате погибли все 14 человек, находившиеся на его борту, передает Kazinform со ссылкой на Синьхуа.

По данным Министерства энергетики королевства, вертолет разбился в прибрежном городе Рас-Таннура на востоке страны, все погибшие были гражданами Саудовской Аравии.

В ведомстве добавили, что в настоящее время ведется расследование причины авиакатастрофы.

Saudi Aramco является государственной энергетической компанией Саудовской Аравии и крупнейшим в мире производителем сырой нефти.