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    14 человек погибли в результате крушения вертолета в Саудовской Аравии

    Вертолет, принадлежащий нефтяной компании Saudi Aramco, потерпел крушение в Саудовской Аравии, в результате погибли все 14 человек, находившиеся на его борту, передает Kazinform со ссылкой на Синьхуа. 

    14 человек погибли в результате крушения вертолета в Саудовской Аравии
    Фото: instagram.com/alkhaleej.ae

    По данным Министерства энергетики королевства, вертолет разбился в прибрежном городе Рас-Таннура на востоке страны, все погибшие были гражданами Саудовской Аравии.

    В ведомстве добавили, что в настоящее время ведется расследование причины авиакатастрофы.

    Saudi Aramco является государственной энергетической компанией Саудовской Аравии и крупнейшим в мире производителем сырой нефти. 

    Авиакатастрофа В мире Саудовская Аравия Происшествия Мировые новости
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор