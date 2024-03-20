14 человек погибли в результате ДТП в Китае

14 человек погибли, еще 37 получили ранения в результате дорожно-транспортного происшествия с пассажирским автобусом в провинции Шаньси на севере Китая. Об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти, передает Kazinform.

По его данным, пассажирский автобус врезался в стену туннеля на скоростном шоссе Хух-Хото - Бэйхай в провинции Шаньси.

На место происшествия незамедлительно прибыли спасатели. В настоящее время ведется выяснение причин ДТП.