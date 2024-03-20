РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:00, 20 Март 2024 | GMT +6

    14 человек погибли в результате ДТП в Китае

    14 человек погибли в результате ДТП в Китае
    Фото: EPA

    14 человек погибли, еще 37 получили ранения в результате дорожно-транспортного происшествия с пассажирским автобусом в провинции Шаньси на севере Китая. Об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти, передает Kazinform.

    По его данным, пассажирский автобус врезался в стену туннеля на скоростном шоссе Хух-Хото - Бэйхай в провинции Шаньси.

    На место происшествия незамедлительно прибыли спасатели. В настоящее время ведется выяснение причин ДТП.

    Теги:
    ДТП Китай Автобус КНР Происшествия
    Руслан Сулейменов
    Автор
    Руслан Сулейменов
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!