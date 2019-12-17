14 человек погибли в результате взрыва на шахте в Китае

ГУЙЯН. Xinhua - КАЗИНФОРМ - 14 шахтеров погибли, еще двое остались заблокированными под землей в результате выброса угля и газа на угольной шахте в юго-западной провинции Китая Гуйчжоу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Китайское государственное информационное агентство Xinhua.

Взрыв угля и газа произошел рано утром во вторник на угольной шахте Гуанлун, сообщает Xinhua со ссылкой на местные власти.

Трагедия произошла около часа ночи, в то время когда 23 шахтера работали под землей. Семерых рабочих удалось безопасно поднять на поверхность. 14 человек были погибли, а двое других остаются заблокированными под землей.

«Был введен режим чрезвычайной ситуации, продолжаются спасательная операция и расследование», - пишет Xinhua.