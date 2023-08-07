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    10:25, 07 Август 2023 | GMT +6

    14 человек погибли из-за наводнений на северо-востоке Китая

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    ПЕКИН.КАЗИНФОРМ – По меньшей мере 14 человек погибли, один считается пропавшим без вести в городе Шулань северо-восточной китайской провинции Цзилинь в результате ливневого фронта, принесенного тайфуном «Доксури» и вызванных им наводнений. Об этом сообщает агентство «Синьхуа», передает МИА «Казинформ».

    С 1 августа на город Тяньцзинь и его окрестности обрушились сильные ливни, которые принес супертайфун «Доксури».

    Критическая ситуация складывается и в окрестностях китайского мегаполиса Тяньцзянь. Муниципальные власти в минувшее воскресенье объявили максимальный «красный» уровень в бассейне реки Хайхэ, где наблюдается самое масштабное наводнение с 1963 года.

    Центральные власти в общей сложности выделили пострадавшим от наводнений регионам Китая 520 млн юаней (около $72 млн).

    Страховые компании ускорили выплату компенсаций в 16 пострадавших от наводнений регионах страны, выплатив на данный момент 264 млн юаней (около $36 млн). Общая сумма компенсационных требований составляет 6,24 млрд юаней (около $866 млн).


    Теги:
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