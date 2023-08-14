14 августа. Календарь Казинформа «Дни рождения»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

назад (1962) родился- Председатель Мажилиса Парламента Республики Казахстан; Председатель партии «AMANAT».

Родился в Джезказганской (ныне - Карагандинской) области. Окончил Джезказганский филиал Карагандинского политехнического института (1984); Высшую коммерческую школу при Академии внешней торговли СССР (1991); Казахскую государственную академию управления (1999).

Трудовая деятельность: слесарь, мастер обогатительной фабрики НПО «Джезказганцветмет» (1986-1988); инструктор, заведующий отделом Джезказганского обкома ЛКСМК (1988-1990); ведущий, главный специалист, начальник отдела, заместитель председателя, председатель Жезказганского областного комитета по ВЭС (1990-1995); депутат Сената Парламента РК, член Комитета по международным делам, обороне и безопасности (1996-1999); представитель Правительства РК в Парламенте РК (1999-2003); заместитель руководителя Канцелярии Премьер-Министра РК (2001-2003); вице-министр транспорта и коммуникаций РК (2003-2006); председатель Комитета гражданской авиации Министерства транспорта и коммуникаций РК (2006-2007); заместитель руководителя канцелярии Премьер-Министра - представитель Правительства в Мажилисе Парламента (2007-2012); руководитель канцелярии Премьер-Министра РК (2012-2017); аким Карагандинской области (2017-2019); руководитель Администрации Президента Республики Казахстан (2019-2022).

На занимаемой должности - с 2023 года.

Награжден орденами «Құрмет» (2007), «Парасат» (2013), «Барыс» I ст. (2021); юбилейными медалями.

назад (1965) родился- ректор Жетысуского государственного университета имени Ильяса Жансугурова.

Родился в Алматинской области. Окончил Казахский государственный университет имени С.М. Кирова, географ (1989).

Трудовая деятельность: заместитель секретаря комсомольской организации по идеологической работе в Казахском государственном университете имени С.М. Кирова (1989-1991); помощник ректора Казахского государственного университета имени С.М. Кирова (1991-1997); проректор по студенческим вопросам Казахского государственного университета имени аль-Фараби (1997-1998); проректор по общим и производственно-хозяйственным вопросам Казахского государственного университета имени аль-Фараби (1998-2001); декан географического факультета Казахского государственного национального университета имени аль-Фараби (2001-2004); ректор Костанайского государственного педагогического института (2004-2016).

На занимаемой должности - с декабря 2016 года.

награжден орденом «Құрмет» (2007); юбилейными медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011), «Қазақстан халқы Ассамблеясына 20 жыл» (2015); нагрудными знаками «Почетный работник образования Республики Казахстан» (2007), «Ы. Алтынсарин» (2008), «За вклад в обеспечение правопорядка» МВД РК (2014).

назад (1972) родился- заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан.

Родился в Шымкенте. Окончил Военную академию экономики, финансов и права ВС Российской Федерации, референт-переводчик со знанием иностранных языков, специалист в международно-правовой области (1994).

Трудовая деятельность: старший специалист, референт международного отдела аппарата Президента РК (1994-1995); третий, второй секретарь посольства РК в Великобритании (1996-1999); помощник руководителя канцелярии Премьер-Министра РК (1999-2000); первый секретарь, советник Посольства РК в США (2000-2007); главный инспектор секретариата Государственного секретаря РК (2007-2008); консультант канцелярии Президента РК (03.2008-10.2008); инспектор, заместитель заведующего секретариатом Государственного секретаря РК (2008-2009); председатель Комитета международной информации Министерства иностранных дел РК (2009-2012); заместитель директора многофункционального научно-аналитического и гуманитарно-просветительского государственного учреждения «Назарбаев-центр» (2012-2013); посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РК (2013-2014); председатель Комитета международной информации Министерства иностранных дел РК (2014-2016); заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан (2016-2019); Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Словацкой Республике (2019-2022).

На занимаемой должности - с января 2022 года.

назад (1978) родился- руководитель аппарата Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции.

Родился в г. Шахтинске Карагандинской области. Окончил экономический (1999), юридический (2003) факультеты Карагандинского государственного университета им. Е.А. Букетова.

Трудовая деятельность: работал на различных должностях налоговых органов г. Астаны (1999-2003); проходил срочную службу в рядах Вооруженных сил РК (2001-2002); проходил трудовую деятельность в органах прокуратуры Павлодарской области (2003-2009); занимал руководящие должности в Комитете по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан (2009-2012); начальник 1 управления Следственного департамента Агентства Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция) (2012-2014); работал на различных должностях в Генеральной прокуратуре Республики Казахстан, прокуратуре Южно-Казахстанской области (2014-2021); руководитель организационно-контрольного департамента (штаб) Агентства по противодействию коррупции (2021-2022).

На занимаемой должности - с апреля 2022 года.

назад (1979) родился- вице-министр экологии и природных ресурсов РК.

Родился в Карагандинской области. Окончил Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза; Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова, Карагандинский государственный технический университет, Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина.

Трудовая деятельность: главный специалист отдела безопасности Департамента труда и социальной защиты, трудового права Карагандинской области (07.2007); главный специалист уполномоченного государственного инспектора по охране окружающей среды по Нуринскому району г. Караганды (2007-2008); главный специалист — уполномоченный инспектора по экологии Нуринского района Карагандинской области (2008-2012); заместитель акима Нуринского района Карагандинской области (2012-2016); эксперт Управления правового обеспечения и государственных закупок Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства РК (2016-2017); главный специалист Отдела государственного контроля и охраны водного фонда; заместитель руководителя Есильской бассейновой инспекции по регулированию использования и охране водных ресурсов Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства РК (2017-2019); заместитель руководителя; руководитель Есильской бассейновой инспекции по регулированию использования и охране водных ресурсов Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК (2019-2021); заместитель председателя Комитета по водным ресурсам Министерства экологии и природных ресурсов РК (04.2021-02.2023).

На занимаемой должности с февраля 2023года.

назад (1986) родился- руководитель аппарата Министерства культуры и спорта Республики Казахстан.

Родился в г. Омске (РФ), Окончил Омский государственный университет имени Ф.М. Достоевского.

Трудовая деятельность: и.о. эксперта управления организационно-правового обеспечения Комитета по государственным материальным резервам Министерства по чрезвычайным ситуациям РК (2008); эксперт, главный эксперт в структуре Министерства по чрезвычайным ситуациям РК (2008-2012); главный эксперт управления правового обеспечения юридического департамента Министерства экономического развития и торговли РК (2012-2013); руководитель управления правового обеспечения юридического департамента Министерства экономики и бюджетного планирования РК (с 2014 года Министерства национальной экономики) (2013-2016); заместитель директора юридического департамента Министерства информации и коммуникаций РК (2016-2019); директор юридического департамента Министерства информации и общественного развития РК (2019-2022).

На занимаемой должности - с мая 2022 года.