14 августа. Календарь Казинформа «Дни рождения»

64 года назад (1962) родился КОШАНОВ Ерлан Жаканович — казахстанский государственный и политический деятель.

Фото: Мажилис

Родился в с. Аксу-Аюлы Шетского района Карагандинской области.

Окончил Джезказганский филиал Карагандинского политехнического института (1984); Высшую коммерческую школу при Академии внешней торговли СССР (1991); Казахскую государственную академию управления (1999).

Трудовая деятельность: слесарь, мастер обогатительной фабрики НПО «Джезказганцветмет» (1986-1988); инструктор, заведующий отделом Джезказганского обкома ЛКСМК (1988-1990); ведущий, главный специалист, начальник отдела, заместитель председателя, председатель Жезказганского областного комитета по ВЭС (1990-1995); депутат Сената Парламента РК, член Комитета по международным делам, обороне и безопасности (1996-1999); представитель Правительства РК в Парламенте РК (1999-2003); заместитель руководителя Канцелярии Премьер-министра РК (2001-2003); вице-министр транспорта и коммуникаций РК (2003-2006); председатель Комитета гражданской авиации Министерства транспорта и коммуникаций РК (2006-2007); заместитель руководителя канцелярии Премьер-министра — представитель Правительства в Мажилисе Парламента (2007-2012); руководитель канцелярии Премьер-министра РК (2012-2017); аким Карагандинской области (2017-2019); руководитель Администрации Президента Республики Казахстан (2019-2022); председатель партии AMANAT; председатель Мажилиса Парламента Республики Казахстан VIII созыва (2023-2026).

Награжден орденами «Құрмет» (2007), «Парасат» (2013), «Барыс» I ст. (2021); юбилейными медалями.

61 год назад (1965) родился БАЙМЫРЗАЕВ Куат Маратулы — директор научно-исследовательского института биотехнологии и экологии Жетысуского университета имени И.Жансугурова.

Фото: ognialatau.kz

Родился в Алматинской области. Окончил Казахский государственный университет имени С. М. Кирова, географ (1989).

Трудовая деятельность: заместитель секретаря комсомольской организации по идеологической работе в Казахском государственном университете имени С. М. Кирова (1989-1991); помощник ректора Казахского государственного университета имени С. М. Кирова (1991-1997); проректор по студенческим вопросам Казахского государственного университета имени аль-Фараби (1997-1998); проректор по общим и производственно-хозяйственным вопросам Казахского государственного университета имени аль-Фараби (1998-2001); декан географического факультета Казахского государственного национального университета имени аль-Фараби (2001-2004); ректор Костанайского государственного педагогического института (2004-2016); ректор Жетысуского государственного университета им. И. Жансугурова (2016-2023).

На занимаемой должности — с декабря 2023 года.

Награжден орденом «Құрмет» (2007); юбилейными медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011), «Қазақстан халқы Ассамблеясына 20 жыл» (2015); нагрудными знаками «Почетный работник образования Республики Казахстан» (2007), «Ы. Алтынсарин» (2008), «За вклад в обеспечение правопорядка» МВД РК (2014).

54 года назад (1972) родился ВАСИЛЕНКО Роман Юрьевич — Чрезвычайный и Полномочный посол РК в Королевстве Бельгия, глава представительства РК при Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора (НАТО).

Фото: Министерство иностранных дел Республики Казахстан

Родился в г. Шымкенте. Окончил Военную академию экономики, финансов и права ВС Российской Федерации, референт-переводчик со знанием иностранных языков, специалист в международно-правовой области (1994).

Трудовая деятельность: старший специалист, референт международного отдела аппарата Президента РК (1994-1995); третий, второй секретарь посольства РК в Великобритании (1996-1999); помощник руководителя канцелярии Премьер-министра РК (1999-2000); первый секретарь, советник посольства РК в США (2000-2007); главный инспектор секретариата Государственного секретаря РК (2007-2008); консультант канцелярии Президента РК (2008); инспектор, заместитель заведующего секретариатом Государственного секретаря РК (2008-2009); председатель Комитета международной информации Министерства иностранных дел РК (2009-2012); заместитель директора многофункционального научно-аналитического и гуманитарно-просветительского государственного учреждения «Назарбаев-центр» (2012-2013); посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РК (2013-2014); председатель Комитета международной информации Министерства иностранных дел РК (2014-2016); заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан (2016-2019); Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Казахстан в Словацкой Республике (2019-2022); заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан (2022-2025).

На занимаемой должности — с июля 2025 года.

48 лет назад (1978) родился ХАСЕНОВ Арман Аманжолович — заместитель председателя правления АО «НК «Социально-предпринимательская корпорация «Kokshe».

Фото: Gov.kz

Родился в г. Шахтинске Карагандинской области. Окончил экономический (1999), юридический (2003) факультеты Карагандинского государственного университета им. Е. А. Букетова.

Трудовая деятельность: работал на различных должностях налоговых органов г. Астаны (1999-2003); проходил срочную службу в рядах Вооруженных сил РК (2001-2002); проходил трудовую деятельность в органах прокуратуры Павлодарской области (2003-2009); занимал руководящие должности в Комитете по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан (2009-2012); начальник 1 управления Следственного департамента Агентства Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция) (2012-2014); работал на различных должностях в Генеральной прокуратуре Республики Казахстан, прокуратуре Южно-Казахстанской области (2014-2021); руководитель организационно-контрольного департамента (штаба) Агентства по противодействию коррупции (2021-2022); руководитель аппарата Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (2022-2025).

На занимаемой должности — с октября 2025 года.