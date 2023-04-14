14 апреля. Календарь Казинформа «Дни рождения»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

назад (1967) родился- первый заместитель главнокомандующего - начальник штаба управления главнокомандующего Силами воздушной обороны Вооруженных Сил Республики Казахстан.

Родился в Восточно-Казахстанской области. Окончил Оренбургское высшее зенитное ракетное командное училище (1988); академические курсы при Национальном университете обороны им. Первого Президента Республики Казахстан - Лидера нации (2010); Университет им. Д. Кунаева, юриспруденция (2013).

Трудовая деятельность: заместитель главнокомандующего Силами воздушной обороны (по воспитательной и идеологической работе) - начальник главного управления воспитательной и идеологической работы Сил воздушной обороны Вооруженных Сил Республики Казахстан; командующий войсками противовоздушной обороны Сил воздушной обороны Вооруженных Сил Республики Казахстан (2019-2022).

На занимаемой должности - с 2023 года.

Награжден орденами «Айбын» II степени, «Жауынгерлік ерлігі үшін» и юбилейными медалями.

назад (1974) родился- заместитель директора Казахстанского института стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан.

Родился в г. Алматы. Окончил Казахский государственный национальный университет им. аль-Фараби, социология (1996); Российскую академию государственной службы при Президенте РФ, политический имидж в период выборных кампаний (1998).

Трудовая деятельность: преподаватель философии, социологии, политологии Института КНБ РК (1996-1998); заведующий сектором социологических исследований информационно-аналитического центра администрации Президента РК, заведующий сектором Аналитического центра Совета безопасности РК (1998-2001); заместитель директора ТОО «Интерком-А» (2001-2002); директор ТОО «PR-Агентство «Интеллект-Капитал» (2002-2006); управляющий партнер, директор ТОО «Ksilon Astana CG» (2005-2006); первый заместитель заведующего социально-политическим отделом администрации Президента Республики Казахстан (2006-2009); директор ТОО «Медиа консул»; заместитель руководителя центрального аппарата партии «Nur Otan» (2019).

На занимаемой должности - с 2020 года.

назад (1983) родился- руководитель Проектного офиса по развитию креативных индустрий.

Родился в Костанайской области. Окончил Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева, политология (2006); Университет Монтаны (штат Монтана, США), магистр государственного управления (2009); Гарвардскую школу бизнеса, подготовка высших руководителей.

Трудовая деятельность: руководитель республиканской студенческой и молодежной организации (2002-2007); работа в сфере государственного управления (2009-2011); директор департамента АО «Национальный центр по управлению персоналом государственной службы»; советник ректора Академии государственного управления при Президенте РК; заместитель директора Института дипломатии Академии государственного управления при Президенте РК; национальный эксперт Европейской комиссии по вопросам реформы государственного управления, внештатный советник руководителя канцелярии Премьер-Министра РК; бизнес в сфере рекламы, маркетинга и PR (2011-2013); руководитель секретариата - советник председателя правления АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (2013-2014); внештатный советник акима г. Шымкент (2015-2018); заместитель акима г. Шымкент (2018-2019); заместитель руководителя канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан (2019-2021).

На занимаемой должности - с марта 2021 года.

назад (1984) родился- заместитель акима Жетысуской области.

Родился в Алматинской области. Окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби, востоковедение» (арабист) (2006, 2008, 2011); Жетысуский государственный университет им. И. Жансугурова, финансы (2017).

Трудовая деятельность: корреспондент газеты «Деловая неделя», г. Алматы (2006-2008); фрилансер на сайте Centralasiaonlaine.com. (2007-2008); официальный представитель журнала этнокультурных и геополитических исследований Центральной Азии и Кавказа «Каспий» в Казахстане (2007-2008); редактор международного отдела газеты «Деловая неделя», г. Алматы (2008-2010); преподаватель Казахского национального университета им. аль-Фараби (2008-2010); заместитель главного редактора газеты «Деловая неделя», г. Алматы (2010-2011); директор ГККП «Жетысу жастары» при ГУ «Управление внутренней политики Алматинской области» (2011-2012); преподаватель Жетысуского государственного университета (2011-2012); аким Кайнарского сельского округа Ескелдинского района Алматинской области (2012); руководитель ГУ «Управление по вопросам молодежной политики Алматинской области» (2012-2016); руководитель ГУ «Управление внутренней политики Алматинской области» (2016-2020); преподаватель Жетысуского государственного (2017-2020); преподаватель Академии государственного управления при Президенте РК» по Алматинской области (2018-2020); заместитель акима Алматинской области (2020-2021); аким Ескельдинского района Алматинской области (2021-2022).

На занимаемой должности - с июня 2022 года.

Награжден медалями «Қазақстан Конституциясына 20 жыл» (2015), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл» (2016), «Ерен еңбегі үшін» (2018), «Қазақстан мәслихаттарына 25 жыл» (2019)), «Қазақстан Конституциясына 25 жыл» (2020), «Қазақстан Халқы Ассамблеясына 25 жыл» (2020).