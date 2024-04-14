14 апреля. Календарь Казинформа «Дни рождения»

Агентство Kazinform предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

57 лет назад (1967) родился САДЫКОВ Кайрат Ануарбекович — первый заместитель главнокомандующего — начальник штаба управления главнокомандующего Силами воздушной обороны Вооруженных Сил Республики Казахстан.

Родился в Восточно-Казахстанской области.

Окончил Оренбургское высшее зенитное ракетное командное училище (1988); академические курсы при Национальном университете обороны им. первого Президента Республики Казахстан — Лидера нации (2010); Университет им. Д. Кунаева, юриспруденция (2013).

Трудовая деятельность: заместитель главнокомандующего Силами воздушной обороны (по воспитательной и идеологической работе) — начальник главного управления воспитательной и идеологической работы Сил воздушной обороны Вооруженных Сил Республики Казахстан; командующий войсками противовоздушной обороны Сил воздушной обороны Вооруженных Сил Республики Казахстан (2019-2022).

На занимаемой должности — с 2023 года.

Награжден: орденом «Айбын» II степени; медалью «Жауынгерлік ерлігі үшін».

41 год назад (1983) родился ЖУМИН Данат Есболович — председатель Совета директоровКостанайского регионального университета имени Ахмета Байтурсынулы.

Родился в Костанайской области.

Окончил Евразийский национальный университет имени Л. Н. Гумилева, политология (2006); Университет Монтаны (штат Монтана, США), магистр государственного управления (2009); Гарвардскую школу бизнеса, подготовка высших руководителей.

Трудовая деятельность: руководитель республиканской студенческой и молодежной организации (2002-2007); работа в сфере государственного управления (2009-2011); директор департамента АО «Национальный центр по управлению персоналом государственной службы»; советник ректора Академии государственного управления при Президенте РК; заместитель директора Института дипломатии Академии государственного управления при Президенте РК; национальный эксперт Европейской комиссии по вопросам реформы государственного управления, внештатный советник руководителя канцелярии Премьер-министра РК; бизнес в сфере рекламы, маркетинга и PR (2011-2013); руководитель секретариата — советник председателя правления АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (2013-2014); внештатный советник акима Шымкента (2015-2018); заместитель акима Шымкента (2018-2019); заместитель руководителя канцелярии Премьер-министра Республики Казахстан (2019-2021); руководитель Проектного офиса по развитию креативных индустрий (2021-2022); партнер в Barakat Partners, внештатный советник Премьер-министра РК по креативной экономике (2022).

На занимаемой должности — с февраля 2024 года.

40 лет назад (1984) родился РУСТАМ Али — председатель Комитета по делам архивов, документации и книжного дела МКИ РК.

Родился в Алматинской области.

Окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби, востоковедение» (арабист) (2006, 2008, 2011); Жетысуский государственный университет им. И. Жансугурова, финансы (2017).

Трудовая деятельность: корреспондент газеты «Деловая неделя», г. Алматы (2006-2008); фрилансер на сайте Centralasiaonlaine.com. (2007-2008); официальный представитель журнала этнокультурных и геополитических исследований Центральной Азии и Кавказа «Каспий» в Казахстане (2007-2008); редактор международного отдела газеты «Деловая неделя», г. Алматы (2008-2010); преподаватель Казахского национального университета им. аль-Фараби (2008-2010); заместитель главного редактора газеты «Деловая неделя», г. Алматы (2010-2011); директор ГККП «Жетысу жастары» при ГУ «Управление внутренней политики Алматинской области» (2011-2012); преподаватель Жетысуского государственного университета (2011-2012); аким Кайнарского сельского округа Ескелдинского района Алматинской области (2012); руководитель ГУ «Управление по вопросам молодежной политики Алматинской области» (2012-2016); руководитель ГУ «Управление внутренней политики Алматинской области» (2016-2020); преподаватель Жетысуского государственного (2017-2020); преподаватель Академии государственного управления при Президенте РК» по Алматинской области (2018-2020); заместитель акима Алматинской области (2020-2021); аким Ескельдинского района Алматинской области (2021-2022); заместитель акима Жетысуской области (2022-2024).

На занимаемой должности — с января 2024 года.

Награжден медалями «Қазақстан Конституциясына 20 жыл» (2015), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл» (2016), «Ерен еңбегі үшін» (2018), «Қазақстан мәслихаттарына 25 жыл» (2019)), «Қазақстан Конституциясына 25 жыл» (2020), «Қазақстан Халқы Ассамблеясына 25 жыл» (2020).

35 лет назад (1989) родилась ЕЩАНОВА Акмарал Нурашовна — заместитель руководителя управления туризма г. Алматы.

Родилась в Алматинской области.

Окончила Казахский национальный университет имени Аль-Фараби (туризм).

Трудовая деятельность: главный специалист отдела юридической и организационно — кадровой работы Управления туризма города Алматы (2011-2015); главный специалист отдела развития туризма Управления туризма города Алматы (2015-2017); главный специалист отдела маркетинга по продвижению туристского продукта Управления туризма и внешних связей города Алматы (2017); главный специалист отдела формирования и маркетинга туристского продукта Управления туризма и внешних связей города Алматы (2017-2019); главный специалист отдела продвижения туризма Управления туризма города Алматы (2019-2022); руководитель отдела продвижения туризма Управления туризма города Алматы (2022-2023).

На занимаемой должности — с июня 2023 года.