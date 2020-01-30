14,8 тысяч заявок на 170 млрд тенге одобрено по программе «7-20-25»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В рамках Программы ипотечного жилищного кредитования «7-20-25» одобрено 14 836 заявок на предоставление займа, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национального банка РК.

«В рамках реализации Программы «7-20-25» на 23 января 2020 года принято 25 354 заявки на получение займа на сумму 287,1 млрд тенге . Из них одобрено 14 836 заявок на предоставление займа на сумму 169,9 млрд тенге , выдано 12 523 займа на сумму 144 млрд тенге», - сообщили в Нацбанке.

Напомним, жилье по программе «7-20-25» могут получить граждане Казахстана, имеющие постоянный доход и не имеющие собственного жилья на момент подачи заявления. Ставка вознаграждения по программе составляет 7% в год. Первоначальный взнос по ипотечным кредитам - от 20%. Срок займа - до 25 лет.