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14,8 тысяч заявок на 170 млрд тенге одобрено по программе «7-20-25»
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В рамках Программы ипотечного жилищного кредитования «7-20-25» одобрено 14 836 заявок на предоставление займа, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национального банка РК.
«В рамках реализации Программы «7-20-25» на 23 января 2020 года принято 25 354 заявки на получение займа на сумму 287,1 млрд тенге . Из них одобрено 14 836 заявок на предоставление займа на сумму 169,9 млрд тенге , выдано 12 523 займа на сумму 144 млрд тенге», - сообщили в Нацбанке.
Напомним, жилье по программе «7-20-25» могут получить граждане Казахстана, имеющие постоянный доход и не имеющие собственного жилья на момент подачи заявления. Ставка вознаграждения по программе составляет 7% в год. Первоначальный взнос по ипотечным кредитам - от 20%. Срок займа - до 25 лет.
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