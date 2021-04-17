14,6 тонны рыбы изъяли у браконьеров в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области в ходе начавшейся 30 марта акции «Бекіре-2021» у браконьеров изъято 14,6 тонны рыбы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Цель широкомасштабной рыбоохранной акции – сохранение осетровых и других видов рыб, а также обеспечение благоприятных условий для их нереста.С начала акции инспекторами Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства совместно с сотрудниками правоохранительных, природоохранных органов и Пограничной службы КНБ РК выявлено и пресечено 360 нарушений природоохранного законодательства, в результате которых к административной ответственности привлечено 210 лиц. Кроме того, 33 материала направлено в судебные органы, возбуждено 20 уголовных дел по фактам браконьерства и незаконного обращения с редкими и находящимися под угрозой исчезновения видами рыб. На нарушителей наложено штрафов на сумму 3,4 млн. тенге. Из незаконного оборота изъято 14,6 тонны рыбы, 152 единицы орудий лова, 11 единиц автомобильного и 28 водного транспорта. В результате ежедневного траления русла реки и морской акватории из водоемов извлечено 438 единиц незаконных орудий лова рыбы общей длиной около 40 км», - сообщили в пресс-службе Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

Рыбоохранная акция продлится до 31 мая 2021 года.

Ранее сообщалось о том, что на даче в пригороде Атырау выявили факт незаконного хранения рыбы осетровых видов в количестве 247 штук общим весом 812 кг.