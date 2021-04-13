14,5 млрд тенге инвестиций привлечено для развития нацпарков «Көлсай көлдері», «Алтын-Эмель» и «Чарын»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Комитет лесного хозяйства и животного мира информирует о подведении результатов конкурсов на предоставление участков национальных парков «Алтын-Эмель», «Көлсай көлдері» и «Чарын» в долгосрочное пользование для осуществления туристской и рекреационной деятельности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Всего для участия в конкурсах подано 6 заявок от потенциальных инвесторов. Проекты конкурсных документаций были размещены на официальных интернет-ресурсах указанных национальных парков, по каждому нацпарку проведены предварительные обсуждения с участниками конкурсов.

В результате победителями проведенных конкурсов признаны по Чарынскому государственному национальному природному парку – РОО «QazaqGeography» от лица консорциума в составе ТОО «Таунтон Плюс», «Көлсай көлдері» - ТОО «Атырау-Рент», «Алтын-Эмель» – РОО «QazaqGeography» от лица консорциума в составе ТОО «Asemtal».

Напомним, в целях развития экологического туризма на территории государственных национальных природных парков разработаны и проведены презентации Концепций развития экологического туризма в нацпарках «Алтын-Эмель», «Көлсай көлдері» и «Чарын».

В их обсуждении принимали участие члены Общественных советов, созданных при данных национальных парках для обеспечения прозрачности принимаемых решений.

В Концепции основное внимание уделено развитию туристских маршрутов и троп, размещению туристских объектов без осуществления капитального строительства, предусмотрено создание современных визит-центров, глэмпингов, кемпингов, қазақ-ауыл и мест для караванингов.

Вместе с тем, проведены работы по корректировке генеральных планов национальных парков Алматинской группы, в части развития инфраструктуры экотуризма в соответствии с принятыми Концепциями.

При этом, участки национальных парков для осуществления туристской и рекреационной деятельности предоставляются в долгосрочное пользование после проведения конкурсных процедур, в соответствии с Правилами осуществления туристской и рекреационной деятельности в национальных парках.

Таким образом, для реализации Концепции по трем нацпаркам привлечены инвестиции в размере 14,5 млрд. тенге, в том числе по Чарынскому национальному парку – 4,5 млрд. тенге, «Көлсай көлдері» – 5 млрд. тенге, «Алтын-Эмель» – 5 млрд. тенге.