14,5 млрд тенге АСП выплатили жамбылцам

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – О ситуации с адресной социальной помощью (АСП) и о том, кто имеет на это право, рассказали в управлении координации занятости и социальных программ Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам руководителя управления координации занятости и социальных программ Жамбылской области Тимуржана Нурымбетова, в этом году прожиточный минимум (ПМ) составил 29 698 тенге, в следующем 2020 году ожидается – 31 183 тенге.

«В 2018 году АСП выплачивалась семьям, у которых среднедушевой доход ниже 50% от прожиточного минимума, как разница между этой чертой и среднедушевым доходом каждому члену семьи. В этом году увеличен порог критерия оказания АСП с 50 до 70% от прожиточного минимума. И право на АСП имеют семьи, где среднедушевой доход ниже 20 789 тенге, АСП назначается как разница между ним и суммой 20 789 тенге. Но при этом дети получают не разницу между среднедушевым доходом и чертой бедности, а полную сумму, равную 70% от прожиточного минимума, то есть 20 789 тенге», - пояснил спикер.

Он отметил, что за 9 месяцев этого года АСП в регионе назначено 35,5 тыс. семьям, что составило 179,5 тыс. человек. Средний размер АСП вырос в 2,5 раза. Более половины всех получателей АСП члены многодетных семей, это более 91,5 тысячи человек.

«В этом году на выплату АСП предусмотрено 21,6 млрд. тенге, из них за 9 месяцев выплачено 67%, или 14,5 млрд. тенге. При этом из республиканского бюджета направлено 20 млрд. тенге, из местного - 1,6 млрд. тенге», - уточнил Тимуржан Нурымбетов.

Руководитель облуправления координации занятости и социальных программ рассказа также о новых подходах к АСП. «Основной принцип сегодня - государство будет помогать тем, кто действительно нуждается в помощи. И в первую очередь детям и многодетным семьям. Трудоспособные граждане должны работать, государство поможет в трудоустройстве или занятии малым бизнесом», - подчеркнул он.

Комплекс мер будет включать три направления, пояснил спикер.

Первое – это выведение многодетных семей в отдельную категорию и предоставление им гарантированного пособия. При этом будет исключен стереотип, что многодетная семья является малоимущей семьей. Это будет признанием авторитета многодетных матерей, вне зависимости от их материального положения и социального статуса, повысит рождаемость в стране.

Второе направление заключается в поддержке малообеспеченной категорий граждан, побуждение их к трудоустройству. Третье – всем получателям АСП будет предоставляться гарантированный пакет, включающий натуральную поддержку для их детей.

«Почти 60% детей, получающих АСП, это дети многодетных семей, - продолжил Тимуржан Нурымбетов. - Поэтому для многодетных семей будут введены государственные пособия из средств республиканского бюджета. Выплата такого госпособия не будет зависеть от дохода семьи, а будет выплачиваться всем многодетным семьям, то есть имеющим четырех и более несовершеннолетних детей. Размеры пособия будут дифференцированы в зависимости от количества детей. В среднем это будет по 10 - 11 тыс. тенге на каждого ребенка, что в 4 - 7 раз больше размеров аналогичных пособий, назначение которых было прекращено с 2018 года. Это будет дополнительной поддержкой для многодетных семей».

Новшество заключается еще и в том, что АСП будет выплачиваться малообеспеченным семьям, в том числе и многодетным семьям. Критерий (порог) 70% от прожиточного минимума региона остается.

«Размер АСП, как ранее, будет составлять разницу между среднедушевым доходом и 70% от прожиточного минимума на каждого члена семьи. Семьи, не имеющие доходов, будут получать так же, как и в этом году. Одно из главных условий АСП - трудоспособные члены семьи должны работать и нести ответственность за семью. Будет помощь в виде обусловленной денежной выплаты АСП, максимального использования потенциала программы занятости «Еңбек», которая будет ориентирована приоритетно на безработных граждан из малообеспеченных семей. Будет предложена работа, субсидируемая государством, льготные микрокредиты и безвозвратные гранты для открытия бизнеса», - рассказал Тимуржан Нурымбетов.

Внесение изменений в государственную программу «Еңбек» по внедрению инструментов вовлечения многодетных семей в микро- и малый бизнес, увеличение срока микрокредитования бизнеса до семи лет, снижение номинальной ставки вознаграждения до - 4%, снятие ограничения по сумме выдаваемого микрокредита независимо от места проживания, закрепление целевого индикатора по обеспечению занятости малообеспеченных и многодетных семей – всё это, по словам спикера, способствует росту среднедушевых доходов населения.

«Если трудоспособный член семьи отказывается от предложенной работы и мер занятости, то выплата АСП будет прекращаться, не только ему (как сейчас), а всей семь», - проинформировал спикер. - Дополнительно для малообеспеченных семей будет введен гарантированный социальный пакет, включающий для детей дошкольного возраста детское питание и гигиенические принадлежности, для детей школьного возраста - горячее питание в школах, приобретение школьной одежды и принадлежностей, и возмещение расходов на проезд».

Напомним, ранее со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК сообщалось, что в Жамбылской области при назначении адресной социальной помощи 9 тыс. 632 семьи неверно указали свои реальные доходы и теперь они должны вернуть в казну 133,5 млн. тенге. По информации областного управления координации занятости и социальных программ, самыми распространенными нарушениями, выявленными в ходе проведенной проверки в Жамбылской области, стали умышленное сокрытие не только реальных доходов, но и имеющихся бизнеса, недвижимости, транспорта и скота. На сегодняшний день с жителей Жамбылской области, неправомерно получивших адресную соцпомощь, взыскано 27,1 млн. тенге. По республике выявлено почти 74 тыс. получателей адресной соцпомощи, которые предоставили недостоверные сведения о доходах.