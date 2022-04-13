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    15:20, 13 Апрель 2022 | GMT +6

    14-16 апреля ожидаются дожди с грозами в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В течение периода через территорию Казахстана будет проходить западный циклон, с которым ожидается неустойчивый характер погоды - пройдут дожди с грозами, усиление ветра, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    По республике будут наблюдаться туманы, на западе республики пыльные бури. Лишь на северо-востоке, востоке страны ожидается погода без осадков. В дневные часы на севере страны ожидается колебание температуры воздуха от 13-18 до 20-25 тепла, в центре повышение от 17-22, на юге области 25 тепла до 20-25, на юге области 28 тепла, на востоке страны – небольшое повышение от 12-20, в центре области 23 до 14-22, на юге области 25 тепла.

    Теги:
    Погода Регионы Казахстана Казгидромет
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