1395 человек заболели коронавирусом в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1395 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 151,

город Алматы - 206,

город Шымкент - 9,

Акмолинская область - 120,

Актюбинская область - 37,

Алматинская область - 86,

Атырауская область - 20,

Восточно-Казахстанская область - 95,

Жамбылская область - 7,

Западно-Казахстанская область - 29,

Карагандинская область - 138,

Костанайская область - 115,

Кызылординская область - 26,

Мангистауская область - 2,

Павлодарская область - 198,

Северо-Казахстанская область - 143,

Туркестанская область - 13.

Всего в стране выявлено 940612 заболевших.