08:01, 01 Ноябрь 2021 | GMT +6
1395 человек заболели коронавирусом в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1395 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 151,
город Алматы - 206,
город Шымкент - 9,
Акмолинская область - 120,
Актюбинская область - 37,
Алматинская область - 86,
Атырауская область - 20,
Восточно-Казахстанская область - 95,
Жамбылская область - 7,
Западно-Казахстанская область - 29,
Карагандинская область - 138,
Костанайская область - 115,
Кызылординская область - 26,
Мангистауская область - 2,
Павлодарская область - 198,
Северо-Казахстанская область - 143,
Туркестанская область - 13.
Всего в стране выявлено 940612 заболевших.