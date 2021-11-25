1392 человека выздоровели от коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 1392 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 118,

город Алматы - 212,

город Шымкент - 30,

Акмолинская область - 87,

Актюбинская область - 9,

Алматинская область - 95,

Атырауская область - 8,

Восточно-Казахстанская область - 44,

Жамбылская область - 11,

Западно-Казахстанская область - 138,

Карагандинская область - 151,

Костанайская область - 302,

Кызылординская область - 18,

Мангистауская область - 1,

Павлодарская область - 59,

Северо-Казахстанская область - 97,

Туркестанская область - 12.

Итого выздоровевших в Казахстане – 930 512.