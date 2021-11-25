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1392 человека выздоровели от коронавируса в Казахстане
25 Ноября 2021 08:16
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 1392 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
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В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 118,
город Алматы - 212,
город Шымкент - 30,
Акмолинская область - 87,
Актюбинская область - 9,
Алматинская область - 95,
Атырауская область - 8,
Восточно-Казахстанская область - 44,
Жамбылская область - 11,
Западно-Казахстанская область - 138,
Карагандинская область - 151,
Костанайская область - 302,
Кызылординская область - 18,
Мангистауская область - 1,
Павлодарская область - 59,
Северо-Казахстанская область - 97,
Туркестанская область - 12.
Итого выздоровевших в Казахстане – 930 512.
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