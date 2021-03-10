РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:20, 09 Март 2021 | GMT +6

    139 единиц оружия уничтожено полицией Актюбинской области

    None
    None
    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Полицейские ДП Актюбинской области уничтожили в печи более 130 единиц оружия. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
    Сотрудники полиции отправили в печь 89 единиц гладкоствольного оружия: 8 обрезов, 37 газовых и травматических пистолетов. В списке уничтоженного оружия еще три нарезного оружия, нож и кастет. Всего было уничтожено 139 единиц оружия и его запасных частей.
    Уничтожению подлежат охотничьи ружья, добровольно сданные владельцами, и оружие, изъятое у преступников, которые подлежат уничтожению по решению суда. Прежде чем отправить оружие в печь, комиссия провела сверку и только после этого мешки с ружьями отправлялись на переплавку. В состав специально созданной комиссии вошли сотрудники департамента полиции и прокуратуры.

    Теги:
    МВД РК Закон и право Актюбинская область
    Сейчас читают
    Сегодня, 05:55
    Главные причины ДТП озвучили карагандинские полицейские
    Сегодня, 04:04
    Бизнес-империя Трампа под ударом: в Нью-Йорке начался процесс о мошенничестве семьи экс-президента США
    Сегодня, 03:00
    Бейбит Жукаев одержал победу на турнире в Шанхае
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!