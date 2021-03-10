139 единиц оружия уничтожено полицией Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Полицейские ДП Актюбинской области уничтожили в печи более 130 единиц оружия. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудники полиции отправили в печь 89 единиц гладкоствольного оружия: 8 обрезов, 37 газовых и травматических пистолетов. В списке уничтоженного оружия еще три нарезного оружия, нож и кастет. Всего было уничтожено 139 единиц оружия и его запасных частей.

Уничтожению подлежат охотничьи ружья, добровольно сданные владельцами, и оружие, изъятое у преступников, которые подлежат уничтожению по решению суда. Прежде чем отправить оружие в печь, комиссия провела сверку и только после этого мешки с ружьями отправлялись на переплавку. В состав специально созданной комиссии вошли сотрудники департамента полиции и прокуратуры.

