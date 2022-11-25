139 человек заболели коронавирусом в Казахстане за сутки
25 Ноября 2022, 09:33
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На 25 ноября лечение от коронавируса в Казахстане продолжают получать 854 человек (–706+ и 148 КВИ-), из них в стационарах находятся 122 пациента, на амбулаторном уровне – 732 пациента, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
- в тяжелом состоянии – 7 пациентов,
- в состоянии крайней степени тяжести – 5 пациентов,
- на аппарате ИВЛ – 1 пациент.
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