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139,9 млрд тенге налогов взыскали с начала года в Шымкенте
ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Шымкенте с начала года взыскано 139,9 млрд тенге налогов. 69 млрд 278 млн тенге с этой суммы было направлено в республиканский бюджет. Об этом сообщили на брифинге, прошедшем в городском департаменте государственных доходов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Сотрудники департамента в ходе подведения итогов произведенных работа за 9 месяцев текущего года объявили о том, что в местный бюджет поступило 60 млрд 662 млн тенге. Специалисты утверждают, что этот показатель налогового дохода превышает 947 млн тенге по сравнению с двумя годами ранее.
«В результате камерального контроля в целях обеспечения доходной части бюджета, усиления администратирования непроизводственных платежей, а также совместных работ с местными испольнительными и уполномоченными органами с начала года из внутренного резерва было взыскано 7 млрд 592 млн тенге. Это составляет 7% от общего дохода», - сказала руководитель отдела анализа и оценки рисков департамента Г. Ажиметова.
Автор: Айнұр Ақбаева
Перевод: Сабина Биржанкызы
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