Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Здравоохранение

1388 травматологов насчитывается в Казахстане

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
20 Мая 2023, 19:15
1388 травматологов насчитывается в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 20 мая отмечают Всемирный день травматолога. На сегодняшний день в стране работают 1388 травматологов, которые только за 2022 год оказали медицинскую помощь более чем 199 тыс. пациентам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минздрава РК.

photo
Профессия врача - травматолога является настоящим призванием, требующая внимательности, умения быстро и взвешенно принять ответственное решение, высокой квалификации и опыта. Зачастую от умелых рук специалистов зависит не только здоровье пациента, но и его жизнь.

В отделениях травматологии Казахстана применяются передовые, инновационные технологии, в том числе, эндопротезирование и лечебно-диагностическая артроскопия крупных суставов, закрытые малоинвазивные технологии остеосинтеза при переломах конечностей, современные системы хирургической коррекции и фиксаций позвоночника и другие.

photo


Минздрав РК   Здравоохранение  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Димаш Кудайберген опубликовал фото и видео с Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым
Димаш Кудайберген опубликовал фото и видео с Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым
Главное из трехдневного государственного визита Президента Казахстана в Китай
Главное из трехдневного государственного визита Президента Казахстана в Китай
Казахский «Король бокса» из Китая стал сенсацией на чемпионате мира в Ташкенте
Казахский «Король бокса» из Китая стал сенсацией на чемпионате мира в Ташкенте
Стали известны окончательные итоги первого тура президентских выборов в Турции
Стали известны окончательные итоги первого тура президентских выборов в Турции
Пять медалей выиграли карагандинские дзюдоисты на Азиатских мастерских играх
Пять медалей выиграли карагандинские дзюдоисты на Азиатских мастерских играх
Казахстан сенсационно обыграл Словакию на ЧМ-2023 по хоккею
Казахстан сенсационно обыграл Словакию на ЧМ-2023 по хоккею
Наизусть исполнила произведения Бухар-жырау на четырех языках школьница в Караганде
Наизусть исполнила произведения Бухар-жырау на четырех языках школьница в Караганде
В поселке Кенкияк Актюбинской области решили важные социальные проблемы
В поселке Кенкияк Актюбинской области решили важные социальные проблемы
Девушка разбилась насмерть, прыгнув с балкона многоэтажки в Алматы
Девушка разбилась насмерть, прыгнув с балкона многоэтажки в Алматы