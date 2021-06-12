1387 казахстанцев выздоровели от коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 1387 человек выздоровело от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 292,

город Алматы - 221,

город Шымкент - 76,

Акмолинская область - 40,

Актюбинская область - 61,

Алматинская область - 40,

Атырауская область - 24,

Восточно-Казахстанская область - 97,

Жамбылская область - 5,

Западно-Казахстанская область - 99,

Карагандинская область - 195,

Костанайская область - 105,

Кызылординская область - 9,

Мангистауская область - 35,

Павлодарская область - 53,

Туркестанская область - 35.

Итого выздоровевших в Казахстане - 375457.



