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    20:44, 10 Сентябрь 2021 | GMT +6

    1386 жителей Атырауской области привились от Covid-19 за день

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    АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В регионе, где продолжается массовая вакцинация населения от Covid-19, за день прививки получили 1386 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за день первый компонент вакцин от коронавирусной инфекции получили 1386 местных жителей.

    Среди привившихся: 23 медика, 32 педагога, 41 студент, 20 госслужащих, 100 человек с хроническими заболеваниями, 1170 местных жителей. Всего в период с 1 февраля первым компонентом вакцин от коронавирусной инфекции вакцинировано 208 166 человек. вторым компонентом вакцин привито 156455 местных жителей.

    В регионе действует колл-центр по вакцинации населения. Получить информацию о наличии вакцин в поликлиниках можно по номеру: 98-02-92.

    Как ранее сообщалось, за сутки Covid-19 выявили у 130 жителей Атырауской области.




    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Коронавирус в РК Вакцинация
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