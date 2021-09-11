1386 жителей Атырауской области привились от Covid-19 за день

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В регионе, где продолжается массовая вакцинация населения от Covid-19, за день прививки получили 1386 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за день первый компонент вакцин от коронавирусной инфекции получили 1386 местных жителей.

Среди привившихся: 23 медика, 32 педагога, 41 студент, 20 госслужащих, 100 человек с хроническими заболеваниями, 1170 местных жителей. Всего в период с 1 февраля первым компонентом вакцин от коронавирусной инфекции вакцинировано 208 166 человек. вторым компонентом вакцин привито 156455 местных жителей.

В регионе действует колл-центр по вакцинации населения. Получить информацию о наличии вакцин в поликлиниках можно по номеру: 98-02-92.



Как ранее сообщалось, за сутки Covid-19 выявили у 130 жителей Атырауской области.







