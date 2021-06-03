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    08:01, 03 Июнь 2021 | GMT +6

    1385 новых случаев коронавируса выявили за сутки в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1385 заболевших с положительным результатом ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой Telegram-канал МВК по нераспространению коронавируса в Казахстане.

    Всего в стране подтвержден 390 376 случаев, из них:
    в городе Нур-Султан – 272,
    в городе Алматы – 203,
    в городе Шымкенте – 54,
    в Акмолинской области – 76,
    в Актюбинской области – 41,
    в Алматинской области – 65,
    в Атырауской области – 72,
    в ВКО – 85,
    в Жамбылской области – 17,
    в ЗКО – 95,
    в Карагандинской области – 205,
    в Костанайской области – 39,
    в Кызылординской области – 8,
    в Мангистауской области – 46,
    в Павлодарской области – 63,
    в СКО – 26,
    в Туркестанской области – 18.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная
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