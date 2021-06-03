08:01, 03 Июнь 2021 | GMT +6
1385 новых случаев коронавируса выявили за сутки в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1385 заболевших с положительным результатом ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой Telegram-канал МВК по нераспространению коронавируса в Казахстане.
Всего в стране подтвержден 390 376 случаев, из них:
в городе Нур-Султан – 272,
в городе Алматы – 203,
в городе Шымкенте – 54,
в Акмолинской области – 76,
в Актюбинской области – 41,
в Алматинской области – 65,
в Атырауской области – 72,
в ВКО – 85,
в Жамбылской области – 17,
в ЗКО – 95,
в Карагандинской области – 205,
в Костанайской области – 39,
в Кызылординской области – 8,
в Мангистауской области – 46,
в Павлодарской области – 63,
в СКО – 26,
в Туркестанской области – 18.