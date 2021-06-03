1385 новых случаев коронавируса выявили за сутки в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1385 заболевших с положительным результатом ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой Telegram-канал МВК по нераспространению коронавируса в Казахстане.

Всего в стране подтвержден 390 376 случаев, из них:

в городе Нур-Султан – 272,

в городе Алматы – 203,

в городе Шымкенте – 54,

в Акмолинской области – 76,

в Актюбинской области – 41,

в Алматинской области – 65,

в Атырауской области – 72,

в ВКО – 85,

в Жамбылской области – 17,

в ЗКО – 95,

в Карагандинской области – 205,

в Костанайской области – 39,

в Кызылординской области – 8,

в Мангистауской области – 46,

в Павлодарской области – 63,

в СКО – 26,

в Туркестанской области – 18.