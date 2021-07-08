08:15, 08 Июль 2021 | GMT +6
1383 человека выздоровели от коронавируса в Казахстане за сутки
НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 1383 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 131,
город Алматы - 120,
город Шымкент - 57,
Акмолинская область - 31,
Актюбинская область - 72,
Алматинская область - 18,
Атырауская область - 159,
Восточно-Казахстанская область - 80,
Жамбылская область - 22,
Западно-Казахстанская область - 119,
Карагандинская область - 311,
Костанайская область - 54,
Кызылординская область - 31,
Мангистауская область - 12,
Павлодарская область - 133,
Северо-Казахстанская область - 11,
Туркестанская область - 22.
Итого выздоровевших в Казахстане - 406282.