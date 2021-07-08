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    08:15, 08 Июль 2021 | GMT +6

    1383 человека выздоровели от коронавируса в Казахстане за сутки

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    НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 1383 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 131,

    город Алматы - 120,

    город Шымкент - 57,

    Акмолинская область - 31,

    Актюбинская область - 72,

    Алматинская область - 18,

    Атырауская область - 159,

    Восточно-Казахстанская область - 80,

    Жамбылская область - 22,

    Западно-Казахстанская область - 119,

    Карагандинская область - 311,

    Костанайская область - 54,

    Кызылординская область - 31,

    Мангистауская область - 12,

    Павлодарская область - 133,

    Северо-Казахстанская область - 11,

    Туркестанская область - 22.

    Итого выздоровевших в Казахстане - 406282.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Минздрав РК
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