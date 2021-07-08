1383 человека выздоровели от коронавируса в Казахстане за сутки

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 1383 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 131,

город Алматы - 120,

город Шымкент - 57,

Акмолинская область - 31,

Актюбинская область - 72,

Алматинская область - 18,

Атырауская область - 159,

Восточно-Казахстанская область - 80,

Жамбылская область - 22,

Западно-Казахстанская область - 119,

Карагандинская область - 311,

Костанайская область - 54,

Кызылординская область - 31,

Мангистауская область - 12,

Павлодарская область - 133,

Северо-Казахстанская область - 11,

Туркестанская область - 22.

Итого выздоровевших в Казахстане - 406282.