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    11:40, 22 Август 2024 | GMT +6

    13,8 тыс иностранцев работает в Казахстане

    трудовые мигранты
    Фото: Минтруда и соцзащиты населения РК

    Министерство труда и социальной защиты населения заявило, что легально на территории Казахстана работают 13 835 иностранных граждан, передает корреспондент kazinform.

    Большая часть иностранных рабочих относятся к категории специалистов и квалифицированных рабочих – 5097 и 538 человек соответственно. 559 иностранцев работают на должности руководителей и заместителей. На должностях руководителей структурных подразделений работают работает 2502 человек, а в рамках корпоративного перевода 3 279 человек. К сезонным работам также привлечены 1860 человек. 

    В Казахстане насчитывается 1806 работодателей, нанявших иностранных граждан. Они составляют 3,2% от общей численности работников этих компаний.

    Большая часть иностранцев работают в сфере строительства (4 825 чел), сельского хозяйства (1895 чел), административной работе 1577 чел, горнодобывающей промышленности (1 377 чел) и обрабатывающей промышленности (1 351 чел)

    В разрезе стран в Казахстане работает больше всего граждан Китая (4 248 чел), Узбекистан (1 956 чел), Турция (1146 чел) и Индия (1066 чел).

    Ранее сообщалось, что за нарушение миграционного законодательства РК наказали свыше 47 тысяч иностранцев.  

    Теги:
    Минтруда и соцзащиты РК Турция Китай Работа Узбекистан Индия Иностранцы Мигранты Трудовые мигранты
    Данира Искакова
    Автор
    Данира Искакова
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