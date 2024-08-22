13,8 тыс иностранцев работает в Казахстане

Министерство труда и социальной защиты населения заявило, что легально на территории Казахстана работают 13 835 иностранных граждан, передает корреспондент kazinform.

Большая часть иностранных рабочих относятся к категории специалистов и квалифицированных рабочих – 5097 и 538 человек соответственно. 559 иностранцев работают на должности руководителей и заместителей. На должностях руководителей структурных подразделений работают работает 2502 человек, а в рамках корпоративного перевода 3 279 человек. К сезонным работам также привлечены 1860 человек.

В Казахстане насчитывается 1806 работодателей, нанявших иностранных граждан. Они составляют 3,2% от общей численности работников этих компаний.

Большая часть иностранцев работают в сфере строительства (4 825 чел), сельского хозяйства (1895 чел), административной работе 1577 чел, горнодобывающей промышленности (1 377 чел) и обрабатывающей промышленности (1 351 чел)

В разрезе стран в Казахстане работает больше всего граждан Китая (4 248 чел), Узбекистан (1 956 чел), Турция (1146 чел) и Индия (1066 чел).

Ранее сообщалось, что за нарушение миграционного законодательства РК наказали свыше 47 тысяч иностранцев.