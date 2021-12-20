138 новорожденных актюбинцев получили подарочные наборы к 30-летию Независимости

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – 138 детей родилось в Актюбинской области в праздничные дни. Новорожденным подарили памятные baby-боксы в честь 30-летия Независимости страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В подарочные коробки «Сүйінші», помимо набора первой необходимости для младенцев, положена поздравительная открытка от имени Президента РК Касым-Жомарта Токаева, памятная монета, выпущенная в честь 30-летия Независимости и свидетельство о рождении ребенка.

«Ты пришел в этот мир в особенный для нашей страны момент – в эти дни мы празднуем 30-летие Независимости. Можно сказать, ты родился под счастливой звездой, так пусть она озаряет весь твой жизненный путь!» – написано в поздравлении от Президента.

Заявление на свидетельство о рождении детей, родившихся 16 и 17 декабря, было принято сотрудниками госкорпорации «Правительство для граждан» в родильных домах, далее переданы в органы РАГС для оформления первого документа гражданина Казахстана.

Так, 16 декабря пятый по счету ребенок родился у актюбинки Самал Утарбаевой.

«Мой сын родился 16 декабря. Мальчика назвали Карабек. Это пятый по счету ребенок в нашей семье. Очень приятно, что нас в этот день поздравили с праздником и подарили baby-бокс», - говорит женщина.

Стоит отметить, что сүйінші-боксы подготовлены Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК совместно с госкорпорацией «Правительство для граждан» при содействии Национального банка РК, Банка ЦентрКредит и АО «Казпочта».