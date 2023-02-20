138 лиц с двойным гражданством выдворены из страны – МВД РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – По информации МВД РК, ежегодно порядка 20 тысяч желающих обращаются по вопросу получения гражданства страны. Также выявляются факты наличия двойного гражданства. В прошлом году за двойное гражданство 138 лиц были выдворены из страны решениями судов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На брифинге представитель МВД Шугыла Турлыбек отметила, что за годы независимости более 1 миллиона человек стали казахстанцами, а в прошлом году – 22 тысячи, из них по Указу Президента РК – 1 375, в упрощенном порядке – более 20 тысяч. Из них более 17,5 тысяч кандасов по Соглашению об упрощенном порядке приема в гражданство между Казахстаном, Белоруссией, Кыргызстаном и Россией – 1 287, по Конвенции о гражданстве замужней женщины – 1 777.

«МВД совместно с Представительством Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев и НПО в течение двух лет проводили широкомасштабную акцию по выявлению и регистрации недокументированных лиц и лиц с неопределенным гражданством. В результате акции выявлено более 8 тысяч человек без гражданства, не имеющих документов. Из них 5 тысяч человек подтвердили принадлежность к гражданству Казахстана и документированы удостоверениями личности. Более 3 тысяч – документированы удостоверением лица без гражданства», - сказала представитель МВД РК Шугыла Турлыбек.

Спикер напомнила, что Казахстан не признает двойное гражданство, поэтому под особым контролем находится работа по выявлению подобных фактов. Законодательством предусмотрена административная ответственность за использование паспорта или удостоверения личности гражданина РК лицом, утратившим гражданство нашей страны, а также за несообщение в установленные законодательством. За скрытие факта наличия двойного гражданства, предусмотрен штраф до 200 МРП либо выдворение за пределы РК.

«Так, в прошлом году за двойное гражданство к административной ответственности привлечен 841 человек, 138 – решениями судов выдворены из страны, остальные – оштрафованы. За последние пять лет привлечено к ответственности 3 515 человек, нарушивших законодательство о гражданстве, из которых более 3 тысяч оштрафованы, 473 выдворены из страны. Казахстанское гражданство у всех было аннулировано», - пояснили в МВД РК.

В этом году для предотвращения фактов двойного гражданства планируется внесение поправок в законодательные акты для ужесточения ответственности за умышленное сокрытие другого гражданства. Чтобы не было последствий при принятии иного гражданства, бывшим гражданам Казахстана, выехавшим в другие страны и принявшим иное гражданство, необходимо в течение 30 суток обратиться в консульское учреждение Казахстана для регистрации утраты гражданства.