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138 человек выздоровели от КВИ
22 Мая 2020 20:10
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город Нур-Султан - 72,
город Алматы - 47,
Мангистауская область - 2,
Жамбылская область - 8,
Алматинская область - 9.
Итого выздоровевших в Казахстане - 4096:
г. Нур-Султан – 768,
г. Алматы – 1176,
г. Шымкент – 215,
Акмолинская область – 97,
Актюбинская область – 168,
Алматинская область – 159,
Атырауская область – 207,
Восточно-Казахстанская область – 44,
Жамбылская область – 163,
Западно-Казахстанская область – 220,
Карагандинская область – 180,
Костанайская область – 53,
Кызылординская область – 221,
Мангистауская область – 81,
Павлодарская область – 145,
Северо-Казахстанская область – 29,
Туркестанская область – 170.
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