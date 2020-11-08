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138 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане за сутки
8 Ноября 2020 08:15
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 138 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.
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В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 49
Акмолинская область - 2
Актюбинская область - 2
Алматинская область - 10
Восточно-Казахстанская область - 42
Западно-Казахстанская область - 1
Карагандинская область - 19
Костанайская область - 9
Павлодарская область - 3
Туркестанская область - 1
Итого выздоровевших в Казахстане - 107668.
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