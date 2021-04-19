138 человек спасли столичные пожарные с начала года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Столичные пожарные с начала года спасли 138 человек. Об этом сообщил начальник управления государственного пожарного контроля департамента по чрезвычайным ситуациям города Нур-Султана Еркин Отаргалымулы на онлайн-брифинге в акимате столицы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целом, за первый квартал подразделениями департамента совершено 1 052 оперативных выезда на проведение аварийно-спасательных и неотложных работ. В результате оперативного реагирования спасено 138 человек. В безопасное место эвакуировано 196 человек, 13 оказана первая медицинская доврачебная помощь. В результате принятых мер удалось спасти материальных ценностей на сумму свыше 243 миллиона тенге», – сказал Е.Отаргалымулы.

По его словам, за первый квартал в столице зарегистрирован 231 пожар. Пострадали 8 человек, 4 из них погибли. В результате пожаров причинен материальный ущерб на сумму более 88 миллионов тенге. В основном, пожары возникали на объектах жилого сектора – 43 процента от общего количества. На втором месте – горение автотранспорта. На третьем – объекты хозяйствования. В более, чем 56 процентах случаев причинами пожаров были нарушения правил безопасности при монтаже и эксплуатации электронагревательных приборов и электросетей. Второй причиной являются нарушения правил безопасности при монтаже печного оборудования. На третьем месте – неосторожное обращение с огнем.

Е.Отаргалымулы также отметил, что в 42,5 процента случаев пожары в жилом секторе возникали в арендуемых помещениях, что говорит о незаинтересованности арендаторов в поддержании помещений в пожаробезопасном состоянии.

Как сообщил начальник управления, по фактам возгорания автотранспорта был проведен анализ, который показал, что из 72 случаев пожаров на транспорте 69 произошли по причине короткого замыкания электропроводки. При этом, 98 процентов автотранспортных средств, на которых возникали пожары, имеют срок эксплуатации более 10 лет. Поэтому департамент рекомендует автолюбителям ежегодно проходить качественный технический осмотр, обращая внимание на электробезопасность транспортного средства.