138 актюбинских подростков задержаны за ночные прогулки
АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ –В Актюбинской области за нахождение в ночное время вне дома без сопровождения родителей или законных представителей были задержаны и доставлены в полицию 138 подростков, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области.
В регионе прошло ОПМ «Дети в ночном городе».
«С 11 по 14 февраля в отделы полиции было доставлено 148 подростков, из них 138 подростков, которые находились без сопровождения законных представителей вне жилища с 23.00 до 06.00часов», - говорит пресс-секретарь ДП области Ерболат Саркулов.
За невыполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей к административной ответственности были привлечены 13 родителей. Инспекторами ювенальной полиции поставлено на учёт 24 подростка и 19 неблагополучных семей, направлено 28 материалов на комиссию по защите прав несовершеннолетних. Также в ходе рейдовых отработок у одного несовершеннолетнего полицейские изъяли нож.
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