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138 актюбинских подростков задержаны за ночные прогулки

17 Февраля 2022 04:20
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138 актюбинских подростков задержаны за ночные прогулки

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ –В Актюбинской области за нахождение в ночное время вне дома без сопровождения родителей или законных представителей были задержаны и доставлены в полицию 138 подростков, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области.

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В регионе прошло ОПМ «Дети в ночном городе».

«С 11 по 14 февраля в отделы полиции было доставлено 148 подростков, из них 138 подростков, которые находились без сопровождения законных представителей вне жилища с 23.00 до 06.00часов», - говорит пресс-секретарь ДП области Ерболат Саркулов.

За невыполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей к административной ответственности были привлечены 13 родителей. Инспекторами ювенальной полиции поставлено на учёт 24 подростка и 19 неблагополучных семей, направлено 28 материалов на комиссию по защите прав несовершеннолетних. Также в ходе рейдовых отработок у одного несовершеннолетнего полицейские изъяли нож.


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#Актюбинская область   #МВД РК  
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Автор:

Самал Ендибаева

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