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1373 случая заболевания коронавирусом зарегистрировано в Азербайджане

Автор:  
Бекбау Тайманов
19 Апреля 2020, 06:24
1373 случая заболевания коронавирусом зарегистрировано в Азербайджане

БАКУ. КАЗИНФОРМ — В Азербайджане выявлено еще 33 новых случая заражения коронавирусом COVID-19. Об этом сообщил оперативный штаб при правительстве страны, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно информации, выздоровели и выписаны из больниц особого режима еще 62 человека, скончались еще три человека.

В целом, до 18 апреля коронавирусом COVID-19 в стране заразились 1 373 человека, выздоровели -590, скончались-18. Продолжают лечение в больницах особого режима-756 человек, из них в тяжелом состоянии — 21, средней степени тяжести — 30, у остальных стабильное.


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