1371 человек выздоровел от коронавируса за сутки в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 1371 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 151,

город Алматы - 172,

город Шымкент - 177,

Акмолинская область - 55,

Актюбинская область - 61,

Алматинская область - 42,

Атырауская область - 29,

Восточно-Казахстанская область - 84,

Жамбылская область - 23,

Западно-Казахстанская область - 23,

Карагандинская область - 355,

Костанайская область - 5,

Кызылординская область - 18,

Мангистауская область - 38,

Павлодарская область - 76,

Северо-Казахстанская область - 25,

Туркестанская область - 37.

Итого выздоровевших в Казахстане - 364975.



