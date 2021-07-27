137 тысяч казахстанцев приобрели жилье с помощью пенсионных накоплений

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За полгода 137 тысяч казахстанцев стали собственниками жилья с помощью пенсионных накоплений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу «Отбасы банка».

23 января 2021 года АО «Отбасы банк» (дочерняя организация холдинга «Байтерек»), уполномоченный оператор по целевому использованию единовременных пенсионных выплат из единого накопительного пенсионного фонда на цели улучшения жилищных условий и оплаты лечения, запустило онлайн-платформу enpf-otbasy.kz для принятия заявок на использование пенсионных накоплений.

За полгода, как вступили в силу правила использования пенсионных выплат для улучшения жилищных условий и оплату лечения, свыше 222 000 казахстанцев использовали пенсионные выплаты на общую сумму свыше 1 трлн 281 млрд тенге через платформу enpf-otbasy.kz.

На сегодняшний день 137 тысяч казахстанцев стали собственниками жилья, еще около 70 тысяч погасили задолженность по ипотечным займам и свыше 14 тысяч использовали пенсионные излишки на лечение. Из них одна треть - женщины (70 372), а две трети - мужчины (151 809).

На первом месте по использованию ЕПВ - жители Мангыстауской области (35 304 человек), с общей суммой около 319 млрд тенге. На втором месте - город Нур-Султан (34 414 человек), жители столицы использовали около 207 млрд тенге. На третьей строчке Алматы – 29 466 человек, алматинцы воспользовались своими пенсионными накопления на общую сумму около 227 млрд тенге.

Больше всего ЕПВ на улучшение жилищных условий и лечение через платформу enpf-otbasy.kz использовали мужчины, жители Мангыстауской области в возрасте от 40 до 59 лет. А среди женщин лидируют жительницы Нур-Султана, также в возрасте от 40 до 59 лет.

Большинство казахстанцев, 10 698 человек, которые внесли первоначальный взнос для получения ипотечного жилищного займа в «Отбасы банке» с использованием ЕПВ, предпочли вторичное жилье. Остальная часть, 1 950 человек, предпочли первичное жилье. Свыше 100 человек использовали пенсионные излишки для строительства, ремонта и рефинансирования.

По целям использования пенсионных выплат на 27 июля 2021 года:

- погасили задолженность по займу в «Отбасы банке» (частичное или полное) 39 102 клиента;

- погасили задолженность по ипотечному займу, в т.ч. в рамках финансирования исламским банком (частичное или полное) 28 419 клиентов;

- приобрели жилье без ипотеки (полный выкуп) 118 743 клиента;

- получили ипотечный жилищный заем по системе жилищных строительных сбережений в «Отбасы банке» 12 424 клиентов;

- внесли первоначальный взнос для получения ипотечного займа (в т.ч. в рамках финансирования исламским банком) 5 895 клиентов;

- погасили задолженность по договору аренды с правом выкупа 2 454 клиента;

- использовали на строительство индивидуального жилого дома (включая приобретение земельного участка) 331 клиент.

- оплатили лечение 14 813 клиентов.