+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 22 °С
Алматы: 30 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

137 тысяч казахстанцев приобрели жилье с помощью пенсионных накоплений

27 Июля 2021 16:20
Поделиться:
137 тысяч казахстанцев приобрели жилье с помощью пенсионных накоплений

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За полгода 137 тысяч казахстанцев стали собственниками жилья с помощью пенсионных накоплений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу «Отбасы банка».

Новости по теме
Интерактивная карта строительства Алматы: где ее найти и как использовать
Проект «Асарлатып үй салу»: жамбылцы получат свыше 170 новых домов Опубликован список столичных застройщиков без разрешения на привлечение денег дольщиков Какие социальные мероприятия провели в июле в столице

23 января 2021 года АО «Отбасы банк» (дочерняя организация холдинга «Байтерек»), уполномоченный оператор по целевому использованию единовременных пенсионных выплат из единого накопительного пенсионного фонда на цели улучшения жилищных условий и оплаты лечения, запустило онлайн-платформу enpf-otbasy.kz для принятия заявок на использование пенсионных накоплений.

За полгода, как вступили в силу правила использования пенсионных выплат для улучшения жилищных условий и оплату лечения, свыше 222 000 казахстанцев использовали пенсионные выплаты на общую сумму свыше 1 трлн 281 млрд тенге через платформу enpf-otbasy.kz.

На сегодняшний день 137 тысяч казахстанцев стали собственниками жилья, еще около 70 тысяч погасили задолженность по ипотечным займам и свыше 14 тысяч использовали пенсионные излишки на лечение. Из них одна треть - женщины (70 372), а две трети - мужчины (151 809).

На первом месте по использованию ЕПВ - жители Мангыстауской области (35 304 человек), с общей суммой около 319 млрд тенге. На втором месте - город Нур-Султан (34 414 человек), жители столицы использовали около 207 млрд тенге. На третьей строчке Алматы – 29 466 человек, алматинцы воспользовались своими пенсионными накопления на общую сумму около 227 млрд тенге.

Больше всего ЕПВ на улучшение жилищных условий и лечение через платформу enpf-otbasy.kz использовали мужчины, жители Мангыстауской области в возрасте от 40 до 59 лет. А среди женщин лидируют жительницы Нур-Султана, также в возрасте от 40 до 59 лет.

Большинство казахстанцев, 10 698 человек, которые внесли первоначальный взнос для получения ипотечного жилищного займа в «Отбасы банке» с использованием ЕПВ, предпочли вторичное жилье. Остальная часть, 1 950 человек, предпочли первичное жилье. Свыше 100 человек использовали пенсионные излишки для строительства, ремонта и рефинансирования.

По целям использования пенсионных выплат на 27 июля 2021 года:

- погасили задолженность по займу в «Отбасы банке» (частичное или полное) 39 102 клиента;

- погасили задолженность по ипотечному займу, в т.ч. в рамках финансирования исламским банком (частичное или полное) 28 419 клиентов;

- приобрели жилье без ипотеки (полный выкуп) 118 743 клиента;

- получили ипотечный жилищный заем по системе жилищных строительных сбережений в «Отбасы банке» 12 424 клиентов;

- внесли первоначальный взнос для получения ипотечного займа (в т.ч. в рамках финансирования исламским банком) 5 895 клиентов;

- погасили задолженность по договору аренды с правом выкупа 2 454 клиента;

- использовали на строительство индивидуального жилого дома (включая приобретение земельного участка) 331 клиент.

- оплатили лечение 14 813 клиентов.


Подписывайтесь на наш канал:

#Жилье   #ЕНПФ  
Поделиться:
Новости по теме
Интерактивная карта строительства Алматы: где ее найти и как использовать
Проект «Асарлатып үй салу»: жамбылцы получат свыше 170 новых домов
Опубликован список столичных застройщиков без разрешения на привлечение денег дольщиков
Какие социальные мероприятия провели в июле в столице
Популярное
1 Новые карантинные меры вводят в ВКО
2 Косшы стал городом областного значения - Указ Президента РК
3 Карантин ужесточили в Атырауской области
4 Дополнительные карантинные меры ввели в Карагандинской области
5 Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в город Кокшетау
Читайте также
11 погорельцев в Риддере получили ключи от новых домов
12 пострадавших от пожара в Риддере семей получили ключи от новых домов
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Индира Марат
Индира Марат
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив