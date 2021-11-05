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    12:18, 05 Ноябрь 2021 | GMT +6

    137 случаев в сутки: в Костанайской области отмечают рост заболеваемости КВИ

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Информацию об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в Костанайской области озвучили в областном информационном штабе, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «4 ноября в Костанайской области зарегистрировано 137 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,36%. 106 обследованы по самообращению, 31 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции. Из числа инфицированных 122 с симптомами заболевания 15 бессимптомных»,- сообщили в облштабе.

    Больше всего заболевших в Костанае. За сутки выявлено 42 человека. Чуть меньше в городах Рудный и Лисаковск - 22 и 11 соответственно. В районе им. Б. Майлина - 14, Аулиекольский район – 10, Денисовский район – 7, Мендыкаринский район – 6, Камыстинский район – 5, по 4 случая в городах Аркалык, Житикара и Федоровском районе, Сарыкольский район – 3 случая, по 2 случая в Алтынсаринском и Карабалыкском районах, Узункольский район – 1 случай.

    Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 года по 04 ноября 2021 года зарегистрировано 37 304 случая COVID-19.

    Количество выздоровевших больных - 33 843 человека. С 1 февраля вакцинировано первым компонентом 331 129 человек, вторым компонентом - 307 429.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Костанайская область
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