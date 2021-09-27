137 случаев несанкционированного подключения в сети ливневой канализации выявили в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - C начала года сотрудниками ГКП на ПХВ «Elorda Eco System» акимата города Нур-Султана осмотрено свыше пяти тысяч колодцев общей протяженностью 80 000 п.м. на предмет выявления несанкционированных подключений и сбросов хозяйственно-бытовых отходов в сети ливневой канализации, сообщает официальный сайт акимата столицы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на

По этим нарушениям к административной ответственности привлечены 137 лиц, из них на 22 лица наложены штрафные санкции на общую сумму 1 793 955 тг и на 115 лиц административные взыскания в виде предупреждения.

Выявленные незаконные подключения устранены и весь собранный материал передан в природоохранную полицию для принятия соответствующих мер.

Несанкционированные подключения в сети ливневой канализаций выявлены в большинстве на частных секторах, где не проложены сети хозяйственно-фекальных канализации. Именно они являются причиной огромного ущерба для экологии так как сбросы «нечистот» поступая в сети ливневой канализации создают нерассчитанную нагрузку на сети, что впоследствии приводят к дестабилизации и непроходимости ливневых потоковых вод, в результате чего и происходят подтопления мегаполиса во время ливневых погодных условий.

Мероприятия по выявлению несанкционированных подключении и сбросов в сети ливневой канализации будут продолжаться. Жителям города не стоит забывать, что нанесение ущерба экологии отражается на здоровье самих горожан.

С 1 по 24 сентября сотрудниками «Elorda Eco System» во всех районах города откачано 66 764 кубометров воды, вывезено 11 628 тонн ила, прочищено 35 798 метров труб и 45 196 м арыков, очищена 2 741 дождеприемная решетка, установлено 335 люков и дождеприемников.