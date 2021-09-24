137 случаев КВИ зарегистрировали за сутки в Актюбинской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый заместитель акима Актюбинской области Руслан Хамбаров рассказал об эпидемиологической ситуации в регионе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

За прошедшие сутки зарегистрировано 137 случаев коронавирусной инфекции.

«Всего с начала пандемии зарегистрировано 32 130 случаев заболевания коронавирусом, 3 447 случая пневмонии. 29 605 больных выздоровели, что составило 92%. К сожалению, с момента пандемии от коронавируса скончались 529 человек», - сказал Руслан Хамбаров в ходе пресс-конференции в СЦК.

Он отметил, что в инфекционных стационарах области на лечении находятся 658 больных, в реанимационном отделении 84 пациента, из них в крайне тяжелом состоянии 15 пациентов.

По данным акимата, на медицинском наблюдении находятся 95 беременных женщин, из них на амбулаторном – 62 женщин. В двух карантинных стационарах развернутых в приграничных районах области под наблюдением находятся 4 человека.

Напомним, согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 24 сентября, Актюбинская область находится в «красной» зоне по распространению КВИ.