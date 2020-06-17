137 подростков задержали за ночные прогулки в Актобе
АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – 137 несовершеннолетних актюбинцев, находившихся в ночное время вне жилища и без сопровождения родителей, задержали полицейские за два дня проведения ОПМ «Каникулы», передает корреспондент МИА «Казинформ».
Инспекторами ювенальной полиции проводились рейды во дворах, парках и местах массового скопления людей, в развлекательных заведениях.
«За два дня проведения ОПМ «Каникулы» в полицию было доставлено 142 несовершеннолетних, в том числе 137 человек за нахождение без сопровождения родителей вне жилища в ночное время с 23-00 до 06-00 часов. 16 родителей были привлечены к административной ответственности за невыполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей. На учет поставлено 25 подростков и 32 неблагополучных семей», - комментирует пресс-секретарь ДП Ерболат Саркулов.
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