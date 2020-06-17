+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 24 °С
Алматы: 25 °С
USD 403.68 EUR 457.53
RUB 5.79 CNY 57.05
Скачать
Новости
Вся лента >>>

137 подростков задержали за ночные прогулки в Актобе

17 Июня 2020 18:34
Поделиться:
137 подростков задержали за ночные прогулки в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – 137 несовершеннолетних актюбинцев, находившихся в ночное время вне жилища и без сопровождения родителей, задержали полицейские за два дня проведения ОПМ «Каникулы», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Дети могут быть бессимптомными носителями коронавируса - ведущий инфекционист РК
Выпавший с пятого этажа двухлетний малыш подключен к ИВЛ в Атырау Лже-экстрасенс выманивала деньги и украшения у доверчивых детей в столице Куратора суицидальных групп для подростков задержали в Арыси

Инспекторами ювенальной полиции проводились рейды во дворах, парках и местах массового скопления людей, в развлекательных заведениях.

«За два дня проведения ОПМ «Каникулы» в полицию было доставлено 142 несовершеннолетних, в том числе 137 человек за нахождение без сопровождения родителей вне жилища в ночное время с 23-00 до 06-00 часов. 16 родителей были привлечены к административной ответственности за невыполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей. На учет поставлено 25 подростков и 32 неблагополучных семей», - комментирует пресс-секретарь ДП Ерболат Саркулов.



Подписывайтесь на наш канал:

#Актюбинская область   #Происшествия  
Поделиться:

Автор:

Самал Ендибаева

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив