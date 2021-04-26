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    14:11, 26 Апрель 2021 | GMT +6

    137 кг рыбы незаконно выловил житель Кызылординской области

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    КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - В Кызылординской области выявлен факт незаконной ловли рыбы. Об этом передает передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Сотрудниками департамента полиции Кызылординской области совместно с сотрудниками рыбинспекции «Арал-Балық» в ходе рейдового мероприятия «Уылдырық-2021» выявлен факт незаконной ловли рыбы.

    В запретной зоне на берегу Сырдарьи в Аральском районе за незаконную ловлю рыбы в количестве 137 кг задержан местный житель. У нарушителя изъяли лодку и рыболовную сеть. По факту начато досудебное расследование по части 1 статьи 335 УК РК.
    Теги:
    МВД РК Закон и право Кызылординская область Экология
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