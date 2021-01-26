137 казахстанцев прилетели из-за рубежа без справок ПЦР

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 137 граждан РК вернулись в страну из-за рубежа без ПЦР-справок, передает МИА «Казинформ».

« 25 января 2021 года на территорию Республики Казахстан прибыло 9 международных авиарейсов из Мальдивской Республики, ОАЭ, Турции, РФ и Республики Беларусь. Из 794 авиапассажиров справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 657 человек, без справок прибыли 137 граждан РК. В том числе: в аэропорт Нур-Султана – 4 рейса, 220 пассажиров, со справками - 212, без справок - 8; в аэропорт Алматы – 4 рейса, 428 пассажиров, со справками - 303, без справок - 125; в аэропорт Актау – 1 рейс, 146 пассажиров, со справками - 142, без справок - 4. Прибывшие без справок граждане Казахстана протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа и ожидают свои результаты в карантинном стационаре», - говорится в сообщении Комитет а санитарно-эпидемиологического контроля , опубликованном в Telegram МВК.

Как отмечается, п о результатам ПЦР-анализа у всех 695 граждан РК, прилетевших в РК 24 января, тестирование показало отрицательный результат.

Напомним, 24 января на территорию Казахстана прибыло 17 международных авиарейсов из Германии, Латвии, Мальдивской Республики, ОАЭ, Египта, Турции, Украины, РФ и Кыргызстана. Из 2 581 авиапассажира справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 1 886 человек, без справок прибыли 695 граждан РК.