137 человек умерли от коронавируса в ЗКО в этом году

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – В Западно-Казахстанской области в этом году 137 человек умерли от коронавирусной инфекции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщил исполняющий обязанности руководителя управления здравоохранения ЗКО Арман Калибеков, из общего числа летальных исходов от КВИ, произошедших в этом году, 28 случились в январе, 15 - в феврале, 30 - в марте, 42 - в апреле, 20 - в мае. Из числа умерших 73 (53,3%) - женщины, 64 (46,7%) - мужчины. Из общего числа умерших 121 человек (88,3%) - жители городов, 16 (11,7%) - жители районов. В разрезе возрастов: 70% старше 65 лет; 29% - в возрасте 40-65%; один умерший не достиг 40 лет. У 98% (129) были хронические заболевания, в том числе 69% страдали заболеваниями сердечно-сосудистой системы, у 13% был сахарный диабет, у 19% - другие болезни.

По словам А. Калибекова, до настоящего времени в области заразились коронавирусом 20 768 человек, из них 16 187 выздоровели. Общее число умерших достигло 303 человек.

«В настоящее время в 4 карантинных стационарах на 195 коек проходят лечение 11 пациентов. В 18 инфекционных стационарах на 1 123 коек принимают лечение 518 человек. Начиная с середины января наполняемость инфекционных стационаров увеличилась на 53%. На сегодняшний день 29 пациентов находятся в реанимационных отделениях, из них 2 в возрасте до 50 лет, 8 - в возрасте 50-60 лет, 13 в возрасте 60-80 лет, 6 старше 80 лет. У 23 пациентов из 29 есть заболевания сердечно-сосудистой системы, у 3 сахарный диабет», – сказал А. Калибеков.

Напомним, ранее сообщалось, что за последние 4 дня в ЗКО выявлены 400 больных коронавирусной инфекцией.