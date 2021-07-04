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    14:24, 04 Июль 2021 | GMT +6

    137 баллов составил лучший результат в ЕНТ в Карагандинской области

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области подвели промежуточные итоги первого цифрового ЕНТ. В нём приняли участие 16 417 выпускников школ 2021 года и прошлых лет. Справились с заданиями и преодолели пороговый уровень 93%, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    ЕНТ проходило в офлайн-режиме с 6 мая по 30 июня на базе трёх региональных центров ТОО «U-FUTURE». Были обеспечены безопасность, соблюдение санитарно-эпидемиологических требований и социальной дистанции.

    По информации управления образования области, у 47 человек обнаружили запрещённые предметы и их не допустили к сдаче. Во время самого тестирования из-за нарушения правил из аудиторий удалили 39 человек – их результаты аннулированы.

    Лучше всех сдал ЕНТ выпускник 61-й школы Караганды Әділсамат Абитаев. Он набрал 137 баллов.

    Из 415 обладателей знака «Алтын белгі» в тестировании приняли участие 378. Без сдачи ЕНТ поступили в Назарбаев Университет девять выпускников.

    В этом году не пришлось ждать результатов ЕНТ. Набранное количество баллов сразу же отображалось на экране. Тестируемый видел вопросы с неверными ответами. В случае несогласия можно было тут же подать электронное заявление на апелляцию.

    Окончательные итоги ЕНТ подведут до 25 августа. Все видеозаписи будут проанализированы. Результат может быть аннулирован в случае выявления нарушений.


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