РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    08:15, 04 Май 2021 | GMT +6

    1366 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане за сутки

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 1366 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 329,

    город Алматы - 181,

    город Шымкент - 6,

    Акмолинская область - 37,

    Актюбинская область - 124,

    Алматинская область - 70,

    Атырауская область - 138,

    Восточно-Казахстанская область - 65,

    Жамбылская область - 15,

    Западно-Казахстанская область - 26,

    Карагандинская область - 214,

    Костанайская область - 5,

    Кызылординская область - 38,

    Мангистауская область - 5,

    Павлодарская область - 41,

    Северо-Казахстанская область - 34,

    Туркестанская область - 38.

    Итого выздоровевших в Казахстане - 281708.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная Минздрав РК
    Сейчас читают
    Сегодня, 20:45
    Погода на ближайшие три дня в мегаполисах Казахстана
    Сегодня, 20:32
    В Усть-Каменогорске в жилом доме произошел пожар
    Сегодня, 20:25
    Сборная Казахстана завоевала бронзовую медаль в смешанной эстафете
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!