1366 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 1366 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 329,

город Алматы - 181,

город Шымкент - 6,

Акмолинская область - 37,

Актюбинская область - 124,

Алматинская область - 70,

Атырауская область - 138,

Восточно-Казахстанская область - 65,

Жамбылская область - 15,

Западно-Казахстанская область - 26,

Карагандинская область - 214,

Костанайская область - 5,

Кызылординская область - 38,

Мангистауская область - 5,

Павлодарская область - 41,

Северо-Казахстанская область - 34,

Туркестанская область - 38.

Итого выздоровевших в Казахстане - 281708.