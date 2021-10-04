136 уголовных дел о торговле людьми заведено в Казахстане с начала года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С начала текущего года в Казахстане зарегистрировано 136 уголовных дел, связанных с торговлей людьми. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель МВД РК Нурдильда Ораз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С начала года полицией зарегистрировано 136 уголовных дел, связанных с торговлей людьми, в том числе 16 дел – за торговлю несовершеннолетними», - сказал Нурдильда Ораз.

По его словам, б лагодаря принимаемым мерам в международном рейтинге Республика Казахстан входит во вторую категорию стран, которые принимают значительные усилия по соблюдению минимальных стандартов в сфере противодействия торговле людьми.

Ранее сообщалось, что за неделю в Казахстане совершено 2 877 преступлений, 1 847 из них раскрыто в течение суток.

«За неделю в Казахстане совершено 2 877 преступлений, 1 847 из них раскрыто в течение суток. Полицейскими раскрыто «по горячим следам» семь убийств, два умышленных причинения тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть, два разбоя, раскрыто 35 грабежей, 412 краж чужого имущества», - уточнил Нурдильда Ораз.