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    14:28, 09 Октябрь 2021 | GMT +6

    136 стран мира согласились на «глобальный налог»

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    ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ - Страны Организации экономического сотрудничества и развития достигли договорённости о внедрении единого налога на деятельность глобальных корпораций. С 15% сбором согласились 136 стран из 140, участвовавших в переговорах. На их долю приходится более 90% мирового ВВП, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.

    Отмечается, что реформа коснётся сотни крупнейших компаний и позволит перераспределить 125 миллиардов долларов.

    «Соглашение открывает дорогу к настоящей налоговой революции XXI века. Это революция, поскольку назад мы уже не вернёмся. Это налоговая революция, поскольку она сделает налогообложение более справедливым. Цифровые гиганты наконец будут вносить справедливый налоговой вклад в те страны, где они зарабатывают», - отметил Брюно ле Мэр, министр финансов Франции.

    Документ подвергся резкой критике со стороны международного объединения Oxfam, которое занимается проблемами бедности. По словам его представителей, соглашение оказалось «беззубым»: заложенные в него параметры слишком низки, поэтому для бедных стран ничего практически не изменится, хотя именно в их интересах, теоретически, реформа и проводится.


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